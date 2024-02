Google: käivitame blufivastase kampaania just Euroopa Parlamendi valimiste puhuks

Toetudes varasematele kampaaniatele, mida ettevõte on katsetanud Saksamaal ja Kesk-Euroopas, teatas Jigsaw, et kasutades ettevõtte kohalikku ekspertiisi nendes piirkondades, võimaldab uus projekt jõuda suurima hääletajate arvuga ELi riikide kodanikeni. Reklaamid kasutavad nn prebunkingu tehnikaid, mis on välja töötatud koostöös Cambridge'i ja Bristoli ülikoolide teadlastega. Eesmärgiks on aidata vaatajatel manipulatiivset sisu ära tunda enne selle kogemist.