ARVUSTUS ⟩ Peokõlar ratastel: Sony XV800 raputab tolmu

Kui mõni noorema põlvkonna esindaja tuleb vanematele rääkima, et tahaks endale Bluetooth-kõlarit, siis ilmselt ei oskaks ta sellist ratastel hiiglast oodata, nagu kohe testime. Aga üllatus oleks kindlasti suur, sest see on peokõlar, mis tõesti raputab korralikult, kui toas hääl põhja keerata. Lisaks teeb värvusmuusikat või annab telerist filmivaatamise õhtule juurde läbitungivat bassi. Kui aga hinnasilti vaadata, siis võib võimalik ostjaskond taanduda ürituste korraldajate või suurema villa omanikeni.