Mida kujutab endast Venemaa kosmoserelv, mille eest USAs hoiatati?

USA kongressi esindajatekoja luurekogukonna liige Mike Turner viitas eelmisel nädalal salapäraselt «rahvusliku julgeoleku ohule», millel on pistmist orbitaalse tuumarelvaga, mille kallal Venemaa väidetavalt töötab. Samas lükkasid luureametnikud tuumarelva info ümber märkides, et relva kohta on küll luureandmeid, kuid see pole töökorras.