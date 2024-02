Revolutsioon on alanud – nüüd näemegi pea kõigest läbi

Paldiski tuumareaktori uurimisega algust teinuna on nüüdseks selle reaktori sisust saadud üsna klaar ja üksikasjalik pilt ja selle täpsuski ületab algul loodetud. Detailide kuvamistäpsus on sentimeetrite suurusjärgus, mida võis pidada algul lootusetuks. Kui selgus, et Nõukogude sõjavägi lahkus Paldiskist ja valas allveelaevakorpuse, kus õppeotstarbeline tuumareaktor paiknes, tihedalt betooni täis, jätmata järele ühtki dokumenti selle kohta, mis seal sees on ja kus need paiknevad, polnud olemas ühtki meetodit, millega sest massist läbi vaadata. Alles kolmandik sajandit hiljem saadi sellest sotti ja seda vägagi täpselt. GScani rollist selle juures ja müüontomograafiast laiemalt kõneles Postimehele ettevõtte strateegiajuht Andi Hektor.