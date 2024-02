Mullu registreeriti vähem kasutatud autosid, üheks põhjuseks on uute autode ooteaegade vähenemine

«Kui mitu aastat mõjutasid eelkõige uute autode turgu kuni aastapikkused tarneajad, mis olid tingitud nii kiibinappusest kui ka toormaterjalide puudusest, siis mullu see stabiliseerus ning autode tarneaeg lühenes oluliselt. Tõenäoliselt oli läinud aastal kasutatud autode väiksemate müüginumbrite taga see, et juba mullu kolmandast kvartalist sai uue auto kätte 1–2 kuuga. Kui mootorsõidukimaks 2025. aastal kehtestatakse, siis võiks kasutatud autode turg sel aasta väga hea olla, samamoodi ka uute autode müük,» ütles Elke kasutatud autode müügiosakonna juht Johannes Veiram.

«Kasutatud auto eelisteks on eelkõige see, et sõiduk on kohe olemas, tihti pakutakse neid täiskomplektis ja kaasa saab ka talve- või suverehvid. Samuti on sõiduk juba esmase hinnalanguse läbi teinud. Keskmise kasutatud auto hind oli näiteks Elke esinduses mullu 19 000 eurot. Meie kogemus näitab, et kuni 25 000-eurosed sõidukid ostetakse sageli otse välja ilma lisafinantseeringut kasutamata. Seega on see hinnaklass tarbijale täiesti jõukohane,» selgitas Elke kasutatud autode müügiosakonna juht.