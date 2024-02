RAJALT MAHA ⟩ Illegaalselt võimsad elektrirattad rändavad Hollandis purustisse – vaata, millise aparaadiga see kindlaks tehakse

Hollandi politsei on asunud võitlusse ebaseaduslikult võimsate elektrijalgrataste kasutajatega, kuna 2022. aastal tõusis jalgratturite surmajuhtumite arv rekordiliselt kõrgele. Vastureaktsioonina on nüüd kogu riigis kasutusele võetud mobiilsed testjaamad. Teadagi – kõik, mis on inimese tehtud, on ka inimese poolt muudetav. Nii leiab internetist juhendeid, kuidas nii võimsus kui kiiruspiirang, mille tootja peale on pannud, maha võtta, ja ilmselt leiab ka tuttavate seast häkkereid, kes on valmis seda tegema.