KÕIGE KAUGEMALE ⟩ Volkswagen esitles oma uut elektrilist ID.7 Tourerit, millel on pikim sõiduulatus

Volkswagen ID.7 Tourer tõstab tootja uute mudelite lati läbisõidu ulatuses uuele tasemele: üle laadimisega kuni 685 km. See on ka üks esimesi täiselektrilisi universaalkerega autosid keskmisest suuremate autode klassis, millel on väga suur pakiruumi mahutavus (kuni 1714 liitrit) ja tippklassi mugavus – automaatne nutikas konditsioneer, lisavarustusena saadaval survepunktimassaaži ja kliimaseadmega istmed ning Wellness rakendus. ID.7 Toureri eelmüük Eestis algab sel kevadel.