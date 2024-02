EKSPERT ⟩ ChatGPT loojate tehisaru-videotööriist avab küberpättidele unistuste võimalused

Tehisintellekt on siin, et jääda ja see ei ole iseenesest halb. Halb on aga kindlasti see, et kuskil on kellegi ema, onu või tehnikavõõram õde, kes ei tea, et maailmas müttab ringi uus suur tegija, mis suudab kõige hea kõrval halbade mõjutuste abil teha ka palju kurja.