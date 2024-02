Apple lisas sõnumiäpile kaitse kvantarvutite «viimsepäeva» ohu vastu

Nii võivad ühel hetkel avaneda kõik meie ajaloolised salastatud vestlused ja dokumendid, mis praegu on kindlalt kaitstud. Tegemist on nn Harvest Now, Decrypt Later rünnakutega ehk praegu kogutakse lahtimurdmatuid sõnumeid ja faile, et hoida neid tulevikuks, kui vastav tehnoloogia on juba olemas.