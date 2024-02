Maailmamere põhi on energiast pungil – loe, kuidas seda kätte saab

Päikese- ja tuuleenergia üksinda ei suuda meile veel puhta energia võrgustikku tagada. Geotermaalne energia on paljuski unistuste allikas puhtale energiale; meie jalgade all olevad kuumad kivimid sisaldavad rohkem energiat, kui inimkond suudaks miljoni aasta jooksul ära kasutada. Kuigi, see ei ole nüüd mingi oluline väljakutse... aga siiski: vaadakem neid tehisarude ehitajaid ja krüptoraha kaevureid, nende energiavajadus on ju otsesõnu mee-lee-tuu. Tõstke see pinnale ja võite otse kasutada soojust või saada sellest elektrienergiat. Energiat on saadaval 24/7, erinevalt päikesest ja tuulest, taristu kulud ei ole kohutavad ja see on kättesaadav just siin, meie all, igal pool planeedil.