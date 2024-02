Kärbse aju – võimas ja energiasäästlik arunatuke roboteile

Elisabetta Chicca ja Thorben Schoepe robotiga, mille juhtroboti tegemisel on mõõtu võetud äädikakärbse ajust.

Hollandi ja Saksamaa teadlased on välja töötanud uue roboti, mis jäljendab äädikakärbse liikumist. Groningeni ülikooli ja Bielefeldi ülikooli uurimisrühm on leidnud viisi, kuidas miniatuurse putuka lihtne, kuid tõhus navigeerimisoskus muuta roboti jaoks kasutatavaks. See saavutus võib oluliselt mõjutada, kuidas tulevikus roboteid katastroofialadel ja muudes keerulistes keskkondades kasutatakse.