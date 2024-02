ARVAMUS ⟩ Aasta suurüllataja on ideaalne näide, et vahel peitub võlu tõepoolest lihtsuses

2024 on kestnud vaid mõned kuud, ent juba on mängumaailm pakkunud meile ohtras koguses üllatusi. Järjest ilmuvad teosed, mis meelitavad ligi kas meeletus koguses mängijaid või hoopis lükkavad ümber negatiivseid eelarvamusi. Nüüd on meieni jõudnud järjekordne hitt.