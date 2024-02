VIDEO ⟩ Pärnu mängustuudio järgmisel teosel on kõik vajalik, et maailmakuulsaks saada

«Contenders: Arena» on võrgupõhine mitmikmäng, mis paneb vastamisi kaks 3-liikmelist meeskonda. Tiimid koosnevad robotitest, mida kaugjuhivad inimpiloodid.

Selle tarbeks tulevad appi akrobaatilised võimed, mis lubavad seintel joosta, tasapindadel libiseda ja reelingutel grind'imine. Kõik see garanteerib, et iga matš on tempokas ja adrenaliinirohke.