Ameerikast leitud bakter teeb kliimavõitluses süsihappegaasi selja prügiseks – ja seda väga nobedalt

Ehkki «kliimaneutraalsus» (net zero) on mitmesuguste rahvusvaheliste kliimalepete ja valitsuste lubaduste eesmärk, tähendab kliimamuutuste mõju tõeline piiramine liikumist «süsinikunegatiivse» maailma poole: atmosfääri inimtegevuse toel kogunenud süsiniku kogus vajaks jõulist vähendamist.

Arvatavasti ei õnnestu teadlastel süsinikku lihtsalt minema palvetada, nii et järgmine parim idee on see atmosfäärist ise välja võtta. Juhtiv kandidaat selle soovimatu CO2 lukustamiseks on süsiniku sidumine, ja kuigi seda tihti esitatakse kliimamuutuste imerohuna (me vajame kindlasti kõiki puhta energia allikaid, mida saame, vähendades samal ajal tõsiselt heitkoguseid), ei ole tehnoloogia kaugeltki valmis üleilmse kliimakriisi võitmiseks. Kuid ideele võib tulla liitlane kõige ebatõenäolisemast kohast.