Suhteäppidega võibki täiega puusse panna – loe, kuidas seda vältida

Leedsi ülikoolis on armastuse, seksi ja suhte uuringute keskus. Nende üks uurimisvaldkond on suhteäpid ja see, mil moel võib neid kasutades viga saada ja ka see, kuidas seda kõike vältida. Suhteäppidest on saanud osa loomupärasest suhtekultuurist ning need on üle võtnud suurel määral selle, kuidas varem on tutvutud perekonna, tuttavate ja töökohtade kaudu. Nad annavadki soovitusi, kuidas selles muutunud suheteilmas paremini toime tulla ja näiteks mitte tehisaru lõksudesse sattuda.