Vaata videot ⟩ Nagu koer – elektriauto raputab endalt lume maha

Nagu mõni Pixari film, mis on ellu ärganud, on Nio, põhimõtteliselt Hiina vaste Teslale, avaldanud video, kus nende elektriautode lipulaev suudab sõna otseses mõttes sekunditega endalt lume ja jää maha raputada. Nagu siberi haski, kes on just lõpetanud võiduajamise.