Odysseuse Kuu-masin upakil ja läheb hingusele

Reedel, 23. veebruari varahommikul Kuu pinnale laskunud Intuitive Machines loodud Kuu-masin Odysseus on siiski upakile kukkunud ja ilmselt ka enamus kallist lastist jääbki selle kõhtu. Omanikfrima teated puudutavad seda, et masinal on rammu piisavalt ja see suhtleb jätkuvalt Maal oleva juhtimiskeskusega. Ettevõte ei tea siiani, mis juhtus sest on võimalik, et selle ajas ümber küljesuunaline hoog või teine võimalus, et murdus üks tugijalgadest.