Tech Arena on idufirmade, tehnoloogiaettevõtete ja spetsialistide kohtumispaik, nii nagu on Soomes Slush, Tallinnas Latitude59, Tartus STARTUp Day ja Riias TechChill. Idufirmad võistlevad kõigil neil üritustel ka parima tiitli nimel, kuid lisaks on, nagu ühel messil ikka, üleval boksid ja saab nii äpi kaudu kui kohapeal leida uusi kontakte.