Elektriauto mootorratta hinnaga? Hiinas sõidetakse selliste imeliikuritega

Hiina elektriautod just jõudsid meie turule ja hind on neil tõesti soodne, kuid kas oleks võimalik osta mõni pisike elektriliikur näiteks 7700 euro eest? Hiina ääremaadel just nii palju maksvate autodega sõidetaksegi ning neid väikeseid kaheukselisi toodab meie jaoks täiesti tundmatu autofirma Wuling. Ettevõtte mudelivalikus on küll ka täiesti tavalise hinnaga elektriautosid, kuid hittmudeliks on Wuling Hongguang Mini, mis mõeldud igapäevaseks linnaautoks.