FOTOD ⟩ Sony World Photography Awardsi profifotograafide auhinna võitis eestlane

Konkursile esitas Kollin Portfolio kategooria all pildid, mis kannavad nime «Lapsevanemaks olemine» (Parenthood).

Juba 17. aastat toimuv ülemaailmne fotokonkurss premeerib parimaid fotograafe nii tehnilise meisterlikkuse kui ka originaalse lähenemise eest. Konkursile esitati sel aastal üle 395 000 pildi enam kui 220 riigist ja territooriumilt, mis on seni suurim arv võistlustöid, mis on kunagi professionaalsete fotograafide kategoorias konkursile esitatud.

Angelika Kollini sõnul jäädvustab tema fotoseeria «Parenthood» inimese eksistentsi tuuma – perekonda: «Igal inimesel on loomupäraselt vanemad. Meie kaasaegses ühiskonnas on perekonna mõiste arenenud ja hõlmab nüüd nii traditsioonilisi kui ka uusi vorme. Ma usun, et perekond ei piirdu enam pelgalt veresugulastega, vaid muutub üha enam pigem tunnetuseks kui konkreetseks vormiliseks ilminguks. Minu fotograafiline uurimus uurib neid arvukaid vorme, mida tänapäeva perekond võib võtta, ühendades neid ühiste ja universaalselt otsitud inimlike tunnete alla: ühtekuuluvustunne, armastus ja emotsionaalne lähedus.»