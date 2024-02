Ukraina sõjaväeluure ⟩ pooled Põhja-Koreast Venemaale saadetud mürskudest on vigased

Ukraina sõjaväeluure GUR asejuht Vadõm Skibitski märgib 23. veebruaril uudisteagentuurile Interfax avaldatud teates: "Venemaa on importinud Põhja-Koreast 1,5 miljonit mürsku. See laskemoon pärineb aga 1970ndatest ja 1980ndatest aastatest. Umbes pool neist on kasutuskõlbmatud, ülejäänud vajavad enne kasutuselevõttu kas parandamist või vähemalt põhjalikku kontrollimist."