Pöörased kulud ja rekordilised tööjõukärped – kas mängutööstust ähvardab hukk?

Artikli kirjutamise hetkeks on mängutööstuses töökohast ilma jäänud pisut vähem kui 8200 inimest. Kui uskuda analüütikuid ja ennustusi tegevaid tippjuhte, on tegemist vaid jäämäe tipuga. Usutakse, et 2024 saab olema tööstuse jaoks laastav.