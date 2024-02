LÄBIMURRE ⟩ Austraalias keedetud terasest vesinik välja ei leki - loe, millega tegu

Vesinikuenergeetika üheks suuremaks komistuskiviks peetakse asjaolu, et kõrge rõhu all pressib vesinik end terase kristallstruktuuri ja lekib läbi mahutite ning torude seinte ning muudab need ka hapraks. Austraalias ollakse veendunud, et selle probleemi lahendajatena on neil lootust saada ka vesinikumajanduse eesrinda kogu maailmas.