SUUR VEND PRINTERIS ⟩ HP rendib nüüd printereid müügi asemel ja hakkab neid jälgima

Üks renditavatest printeritest on HP Envy Inspire ja selle rendiplaan algab hinnast 8,3 eurot kuus. Selle raha eest võib oma masinast välja lasta 20 lehte kuus.

Juba päris kaua on printeritootjate põhituluks olnud igasugused kulumaterjalid nagu tint ja tahm, mitte seadmete müük. HP kui tuntuim printeritootja tahab nüüd oma äri suunata renditeenusele: sina maksad vaid kuutasu, printeril on alati kulumaterjalid olemas ja tootja ise hoolitseb selle eest, et asi töötaks.