Kui valida Galaxy S24 ja S24+ vahel, siis osadel ostjatel polegi siin pikalt otsustada. Kui tahad kompaktset ja käepärast, siis võta S24, kui suurema ekraaniga (6,2-tolline vs 6,7-tolline), siis muidugi S24+. Kui eelarve jääb tuhande euro kanti, siis jällegi on valik lihtne: odavam mudel ehk S24. Kui kauem kestva akuga, siis S24+.

Hind ja suurus ongi põhilised erinevused, sest palju muid omadusi on täpselt samad: kiirus (sama kiibistik), ekraani kvaliteet (sama heledus) ning kaamerakomplekt (teeb samasuguseid pilte). Pluss-mudelil on veel pisut rohkem mälu ja natuke suurem aku, et avaramat ekraani paremini toita (4000 vs 4900 mAh).