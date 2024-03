Varem kohtas tanke T-54 pigem muuseumides. Nüüd on need nõukogudeaegsetest ladudest jõudnud Ukrainasse lahingutesse, olles varustatud moodsa lääne tehnikaga. Seda vahendab näiteks üks Valgevene firma Hiina kaudu ilma probleemideta.

Kuuekümneaastane vanake kõlbab endiselt

Kokkuvõttes rõhutavad T-54, T-55 ja T-62 tankide kasutuselevõtt ja täiustamine Venemaa laiemat sõjalist strateegiat Ukrainas, kasutades ära oma ulatuslikke vanemate soomustatud sõidukite varusid, et säilitada oma lahinguvõimekus. Kuigi need jõupingutused peegeldavad pragmaatilist lähenemist varustuse kaotuste kompenseerimisele, toovad need esile ka Venemaa väljakutsed kaasaegsete tankitõrjesüsteemide ja konflikti areneva dünaamika ees. Samas näitavad Belpoli paljastused, et sanktsioonid ei pea eriti ning neist on võimalik mööda hiilida kolmandates riikides aina uusi ja uusi vahendajaid luues, kes saadavad kas läbi Hiina või mõne muu Venemaa sanktsioonidega mitteühinenud riigi tippvarustust agressori tankitehastele. Nikkei Asia andmetel siiski lubasid kõik Jaapani ja Taiwani ettevõtted, mille komponente läbi Valgevene Hiina äri Venemaale saadetakse, need tarneaehelad nüüd sulgeda.