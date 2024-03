KÕIGE HULLEM EPIDEEMIA ⟩ Tehisaru sai hakkama ussviiruse peatumatu levitamisega

See avastus märgib uut tüüpi küberrünnakute peatset sündi, mis võib kujutada endast tõsist ohtu digiturvalisusele kogu maailmas.

Cornelli Tehnikaülikooli teadlane Ben Nassi, kes on üks veel eelretsenseerimata uurimustöö kaasautoritest, selgitas väljaandele Wired, et see uus areng tähendab võimalust korraldada küberrünnakuid, millesarnaseid pole veel varem nähtud.