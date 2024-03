PILDID ⟩ Omapärase välimusega nutitelefonist Nothing Phone tuli täna välja uus versioon

Nothing Phone (2a) telefon on tootja sõnul loodud inimestele, kellele meeldivad disainiuuendused ja innovatsioon ning kes teavad (ja ei tea), mida nad oma uuelt nutitelefonilt ootavad.

«Selle aasta eesmärgiks oleme võtnud enda edusammude kiirendamise ja Phone (2a) on meie esimene suur samm selle eesmärgi suunas. Phone (2a) võimaldab rohkematel inimestel saada osa meie innovaatilistest lahendustest, oleme kindlad, et sellest saab meie kõigi aegade enimmüüdud toode,» ütles ettevõtte Nothing tegevjuht ja kaasasutaja Carl Pei.