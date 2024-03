PIHTAS-PÕHJAS ⟩ Mida kujutab endast Mustal merel edukas Ukraina meredroon Magura V5?

Praeguseks hakkab kahjustatud või uputatud sõjalaevade osa Putini venemaa Musta mere laevastikus jõudma kolmandikuni. Ehkki osa laevu on hävitatud ka kaugmaarakettidega, on suurele hulgale siiski kahjustusi tekitatud just veepinnal sõitvate droonidega, millel pardal mitusada kilogrammi lõhkeainet.

Kuigi tegemist on suhteliselt aeglaste relvadega, on näidanud sotsiaalmeediasse jõudnud videod, et vene sõjalaevade meeskonnad märkavad neid tihti alles viimasel hetkel ja jõuavad tõrjuma hakata ainult kuulipildujatulega. 300 kg lõhkeainet, kui selle õnnestub toimetada sõjalaeva veepinna kõrgusel olevasse pardasse, võib ka üsna hästi kaitstud suure aluse kiiresti põhja viia.

Ukraina luure avaldas eile pildid ja video, kuidas nende pinnaveedroon Magura V5 hävitas järjekordse Vene sõjalaeva. Sergei Kotov asus üsna Kertši silla lähedal, mis ühendab Krimmi Venemaaga. Patrull-laeva pardal võis olla ka sõjaväe ründekopter Ka-29. Foto: Ukraina kaitseministeerium / Scanpix

Uus relv sai alguse 2022. aasta novembrist, kui Ukraina valitsus teatas umbes 800 km sõiduulatusega Ukraina pinnaveedrooni väljatöötamisest. Drooni esitleti esmakordselt Türgis Istanbulis toimunud rahvusvahelisel kaitsetööstuse messil IDEF, mis toimus 25.–28. juulil 2023.

Nii toimus viimatine Vene sõjalaeva hävitamine Ukraina meredroonidega:

Magura V5 (lühend sõnadest Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) on Ukraina mitmeotstarbeline pinnaveedroon, mis on välja töötatud Ukraina luure jaoks. Kuid lisaks luurele suudab see osaleda päästeoperatsioonidel, miinitõrjel ja erioperatsioonides. Venemaa agressioonisõja ajal on saanud see põhiliselt tuntuks ikkagi edukate rünnakute poolest vene sõjalaevadele.