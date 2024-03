Google asub võitlema tehisaru rämpsuga, mis ummistab Internetti

Skeptikute ennustatud tekstirobotite automaatse sisu uputus Internetis ongi kätte jõudnud: aina enam Google´iga tehtud otsinguid on ummistunud veebilehtedest, kus toodetakse mõttetuid tekste ainult selleks, et otsingutulemustes ettepoole saada. Tehisaru on taolises tegevuses üsna osav, kuid inimeste loodu kaob niimoodi prügi vahele ära.