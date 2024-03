Samsung 990 Pro – miks sellel kettal on jahutusradikas?

PCIe 5.0 liides ning sellega seotud uue põlvkonna andmekandjad on tegelikkuses juba mõnda aega turul olnud. Aga nagu iga värske tehnoloogia ilmumisega, saavutab just siis eelkäija oma algselt lubatud potentsiaali. Nii on ka PCIe 4.0 andmekandjatega ning selle ühe parima näite Samsung 990 Pro SSD kettaga.

Üheks suurimaks väliseks erisuseks Samsung 990 Pro andmekandjal on selle jahutusradikas. Muidugi on saadaval ka radikata versioonid, mis on näiteks sobilikud neile emaplaatidele, millel on sisseehitatud M2 ketaste jahutuslahendused.

Samsung 990 Pro andmekandja on saadaval nii radikaga kui selleta Foto: Andri Allas

Samas on tehases kokku pandud süsteem kindlasti parema soojusjuhtivusega. Meie testi ajal kuvas AIDA64 andmekandja temperatuuriks 52 kraadi.

Vesijahutusega masinas ei pruugi muidugi andmekandja temperatuur nii kõrgeks tõusta, et peaks eraldi radikat vaja olema. Lauaarvuti korpuse sisetemperatuur ei tõuse lihtsalt nii kõrgele, sest siin juhitakse riistvarast eralduv soojus kohe korpuse äärtes olevatesse radikatesse ning sealt juba arvutist välja.

Küll aga tuleb antud radikas väga kasuks olukorras, kui paigutada Samsung 990 Pro ketas näiteks PlayStation 5 mängukonsooli.

Meie testis suutis 990 Pro lugeda faili 7,372 GB/s ja kirjutada 6,88 GB/s. See on peaaegu sama hea tulemus, kui turundusmaterjalides lubatud 7,450 ja 6,990 kiirused, mis on ilmselt saavutatud ideaalsetes tingimustes.