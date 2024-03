Venelaste uus droonitrikk Ukrainas: neil ripub nüüd sabas kümnekilomeetrine kaabel

Kaabli otsas drooni lennutamine pole iseenesest midagi uut. Sedasama on teinud näiteks ka Eesti kaitsetööstusettevõtted. Iseliikuva maismaasõiduki ja kaabli otsas drooni koostööd katsetasid Milrem Robotics ja Threod Systems Aafrikas.

Ukrainlaste avastatud Vene lahenduse puhul on tamiilile sarnanev ülipeenike optiline kaabel aga kilomeetrite pikkune, lastes pardavideot edastaval masinal kaugele rindejoonest edasi liikuda. Kui vastupidav taoline lahendus on, pole teada, kuid mõni eksemplar on juba Ukraina kaitsjate kätte langenud ja neid uuritakse.