Metaanipolitsei alustab oma kosmilist tööd – nafta ja gaasifirmad hirmul

MethaneSAT saadeti möödunud esmaspäeval, 4. märtsil, SpaceX Falcon 9 raketi pardal kosmosesse osana Transporter-10 jagatud missioonist koos veel 52 kosmilise koormaga. Heitkoguste monitor on kavandatud tuvastama kolmesadat metaanilekete sihtmärki üle maailma. Need moodustavad 80 protsenti globaalsest nafta- ja gaasitootmisest sellistes kohtades nagu Texas, Nigeeria ja Venemaa.

MethaneSAT, mille on arendanud globaalne mittetulundusühing Environmental Defense Fund koostöös Uus-Meremaa kosmoseagentuuriga, peab tuvastama suuri heitkoguste tekitajaid viisil, mida teised satelliidid pole suutnud. Atmosfääris oleva metaani hulka on suhteliselt lihtne mõõta, kuid on raskem täpselt kindlaks teha, kust see pärineb.