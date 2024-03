Pentagon: (nendest) tulnukate tehnoloogiatest ei tea me midagi!

Kas kõigile veidratele nähtustele ja uusimatele ulmelistele tehnoloogiatele on mingi maine seletus? Praegu küll, vastasid uurijad USA kongressile. Pilt on illustreeriv.

Pentagonil on nüüd uus allharu All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), mis uurib anomaalseid nähtusi ehk vana nimega UFO-sid. Ühe esimese asjana on nad uurinud olemasolevaid UFO-toimikuid ja avastanud, et leitud pole veel midagi.