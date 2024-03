Ukrainlased täiustavad Briti tanke - vaata, mida nad on välja mõelnud Vene relvade vastu

Briti väljaande The Sun hiljutises videos tutvustatakse ukrainlaste täiustusi, mille eesmärk on suurendada tankide kaitset Ukraina konfliktipiirkonnas.

Briti Challenger 2 on pikka aega nautinud kuulsust kui üks kõige paremini kaitstud lahingutank kogu maailmas, mille on taganud mitmed disainilahendused ja tehnoloogilised uuendused.

Kuid algne Briti Challenger 2 on saanud Ukraina vägede käe all ikkagi põhjalikke muudatusi, mis pole pelgalt kohandused, vaid nende eesmärk on oluliselt suurendada meeskonna kaitset, kirjutab Army Recognition .

Tanki lahinguvalmidust veelgi täiustades lisati kuulipildujale ette soomustatud kilp, mis pakub laskurile kriitilist kaitset kõige aktiivsema lahingutegevuse ajal. Lisaks on kere esiosa ja torni pealmine osa varustatud kerest eemal oleva puuriga, mida on Ukraina sõjas varemgi nähtud. Lahenduse eesmärk on sama: takistada tankitõrje juhitavate rakettide ja miinide-granaatide lõhkemist vastu tanki, käivitades need enne, kui soomuseni jõuavad.