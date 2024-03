Vaata, millised kõhedust tekitavad robotid Amazonis töötavad

Robotid on testprogrammi jaoks saadud Agility Roboticsilt, Amazoni toetatud tehnoloogiaettevõttelt, mille lipulaev-toode on osalt humanoidne (peaks lisama, et väikeste «putukanootidega») robot Digit.

Masin on 175 cm pikkune ja sellel on rohutirtsu sarnased jalad, mida ettevõte nimetab «tagurpidi jalgadeks». Need aitavad kükitada, et tõsta esemeid põrandalt peaaegu 1,8 meetri kõrgusele.