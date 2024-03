Kevade saabudes on oluline kontrollida, kas sõiduk on pärast mitu kuud kestnud karme ilmaolusid veel heas korras. Kevadisteks sõitmisteks on hea teha mõned ettevalmistused. CarVerticali autoeksperdid panid kirja mõned soovitused, mis aitavad autot kevadeks valmis sättida ja seda parimas korras hoida.