HÕLJUBKI ⟩ Idufirma paneb vaguni tavalise raudtee kohal leviteerima - vaata videot!

Selline ühetonnine vagun lihtsalt hõljus rööbaste kohal. Taoline tulevikurong saaks liikuda tavalisel raudteel hääletult ja suure kiirusega, ilma et tekiks hõõrdumist.

Magnetlevitatsioon ehk magnetpatjadel hõljuvad kiirrongid ehk maglevid on juba kasutusel aastakümneid, kuid need vajavad spetsiaalseid kalleid raudee-ehitisi. Itaalia idufirma proovis aga oma katseplatvormi panna hõljuma tavalise raudtee kohal ja see õnnestuski ühel Veneetsia lähedal asuval tavalisel testlõigul.