Avastades liitreaalsuse maailma – Xreal Airi prillid

Irooniliselt saab öelda, et kõigil neil on oma head ja vead. Kui virtuaalreaalsus on tavakasutajatele olnud ligipääsetav juba pea kümme aastat, on liitreaalsusega lood teised. Kõik senised tehnoloogilised lahendused on suunatud tõsimeelsetele tehnikahuvilistele ning ka hinnasilt on neil olnud kõrge. Kuidas aga on lood Xreal Airi liitreaalsusprillidega?

Wikipedia kirjelduse järgi on liitreaalsus (ingl k augmented reality) reaalse ja virtuaalse keskkonna omavaheline kombineerimine. Just seda teevad ka Xreal Airi prillid. Need kuvavad kasutaja ette kaks 1080 p resolutsiooni ja kuni 120 hz värskendussagedusega digitaalset ekraani. Oluline on märkida, et 120 hz on saavutatav vaid 2D-režiimis, 3D-pilt toetab 90 hz.

Kasutaja ette kuvatakse kaks 1080 p resolutsiooni ja kuni 120 hz värskendussagedusega digitaalset ekraani. Foto: Andri Allas

Tootekirjelduses on öeldud, et virtuaalsed ekraanid on võrdelised 130-tollise teleriga. Eks siinkohal saab vaielda, kuna konkreetne võrdlusobjekt puudub ning oleneb kasutaja harjumustest ja ka sellest, kui kaugele prillid silmadest asetsevad. Igal juhul on kuvatav videopilt kontrastne, sujuv ja piisavalt ere, et sellel sisu vaatamist nautida.

Kõik säärased lisaseadmed peavad olema igapäevaseks kasutamiseks piisavalt mugavad. Näiteks ei ole mul õnnestunud proovida VR-seadet, mida sooviks üle ühe tunni järjest kasutada. Nii ongi tegemist pigem lõbusa hetke kui tõsimeelse töövahendiga.