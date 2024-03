Soome liivaaku töötabki: 100 MWh soojusenergiat nädalaks salves!

Firma Polar Night Energy poolt loodud liivaaku on nutika kontseptsiooniga: põhimõtteliselt on see suur terasest torn, mis on liivaga (või sarnase tahke materjaliga) täidetud, see soojendatakse üles keskele paigutatud soojusvaheti abil, kasutades võrgust üle jäävat elektrit – näiteks seda, mis genereeritakse taastuvatest allikatest (tuulest, päikesest, lainetest jne) tipphetkedel, kui see on odav.