KATASTROOFI LÄVEL ⟩ USA valitsus sai kõheda raporti tehisaru kohta

Kuigi me pole veel jõudnud etappi, kus tehisaru mudelid suudaksid inimestega intellektuaalsel tasemel konkureerida (tuntud ka kui ülim tehisaru e. Artificial General Intelligence, lühendatult AGI), on paljud asjatundjad hoiatanud, et see on vaid aja küsimus – me peaksime probleemist ette jõudma, lastes valitsustel sekkuda enne, kui on juba liiga hilja.