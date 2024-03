Põhja-Korea esitles uut tanki armee tanki- ja mehhaniseeritud üksuste kombineeritud ühisõppustel, et vastata samal ajal toimuvatele Lõuna-Korea ja USA ühistele sõjalistele õppustele. Uuel lahingutankil M2024 olevat mitmeid uusi funktsioone, mille eesmärk on suurendada selle operatsioonivõimet.

Kusongi tankitehas Põhja-Koreas on viimastel aastatel suuruselt pea kahekordistunud, kirjutab Army Recognition ja ilmselt just seal toodetaksegi uusi lahingutanke, mille puhul vähemalt välisel vaatlusel on palju eeskuju võetud nii USA kui Venemaa moodsatest lahingutankidest nende väliseid jooni ühte mudelisse kombineerides.