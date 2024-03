Saksa teadlased loovad kosmilist pealkuulamiskindlat sõnumisüsteemi

Selle tehnoloogia aluseks on paljuski just need põhimõtted, mida on rakendanud Austria füüsik ja Nobeli preemia laureaat Anton Zeilinger: tegemist on Maa orbiitidel olevate tehiskaaslastega, mis suudavad Maale suunata kvantpõimitud osakeste paare ning nende abil üles ehitatud sidekanalid on praeguste teadmistega täiesti pealtkuulamiskindlad.