Selgus, et tarkade algoritmidega võib ära määrata inimese klaviatuuril tippimise profiili vaid eemalt kuulates. See aga tähendab, et kellegi klaviatuuriklõbinat salvestades võib teada saada, mida ta parasjagu kirjutab, ka näiteks seda, millist parooli sisestab.

Foto: fancycrave1 / Pixabay