KUNSTMÕISTUSE UUED MUSKLID ⟩ Nvidia tõi välja maailma võimsaima tehisaru kiibi

Blackwell B200 on ettevõtte võimsaim ühekiibiline GPU ehk graafikaprotsessor, millel on 208 miljardit transistorit. Nvidia väitel võib see vähendada tehisintellekti järelduste tegemise töökulusid (näiteks ChatGPT käitamine) ja energiatarbimist kuni 25 korda võrreldes senise vanema graafikaprotsessoriga H100, mida kasutatakse valdkonnas palju. Ettevõte avalikustas ka GB200 ehk «superkiibi», mis ühendab kaks B200 kiipi veelgi parema jõudluse saavutamiseks.