Briti luure: Venemaa on kasutusele võtnud oma uusimad tankid T-14 Armata

Venemaa moodsaim tank T-14 Armata, millel on öönägemise seadmed ja tualett, on seni olnud põhiliselt paraadisõiduk. Kuid nüüd jõudis see ka Vene armee kasutusse, avaldas Briti kaitseministeeriumi luureteenistus 20. märtsil.