Selgus Robin «ropz» Kooli esimene vastane «CS2» maailmameistrivõistlustel

Samuti põrusid võistlust lootusrikkalt alustanud SAW ja GamerLegion.

Kuigi maailma edetabeli esikohta hoidev FaZe on kohtumise favoriit, kipub eestlase kodutiim tihti just turniiri esimesi ühekaardilisi kohtumisi kaotama. Heroicu kasuks räägib ka asjaolu, et nad mängivad kodumaa pinnal.