Kinnisvaraarendaja Arco Vara ja Eesti Energia tütarettevõte Enefit said valmis pilootprojekti, mis vähendab elektriautode laadimistaristu piiratud kättesaadavust. Just kortermajade elanike jaoks on olnud laadimisvõimaluste puudumine elektriautode kasutuselevõtu takistuseks.