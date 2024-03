2023. aasta parima mängu looja: tööstuse keeras per**e korporatiivne rahaahnus

Hiljuti leidis aset iga-aastane Game Developers Choice Awards ehk auhinnagala, kus hääli jagasid mänguarendajad. Ei olnud just suur üllatus, et 2023. aasta parima mängu tiitli pälvis taaskord «Baldur's Gate 3».

Teose loonud Larian Studios tegevjuht Swen Vinke kasutas võimalust ning siunas oma tänukõnes nn rahainimesi. Mehe sõnum oli konkreetne – mängutööstuse praeguses kehvas seisus on süüdi korporatiivne rahaahnus.

Ta väitis, et sama probleem on mängutööstuses eksisteerinud ajast, kui ta on sellega seotud, ja et ta näeb kogu aeg samu mustreid.

«Ma olen terve elu väljaandjatega võidelnud,» selgitas ta, «ja näen ikka ja jälle samu, samu, samu vigu ja ikka ja jälle ning alati on see kvartalikasum. Ainus, mis loeb, on numbrid.»

«Ja siis te vallandate kõik ja järgmisel aastal ütlete: «Kurat, mul on arendajad otsas» ja hakkate uuesti inimesi palkama, siis teete suuri oste ja siis panete selle sama plaadi jälle otsast peale käima ja see on lihtsalt katki ja katki ja katki.»