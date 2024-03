USA kosmosekindral: Hiina võib rünnata meid Kuu pealt

Kuigi kosmosevõidujooks Kuu peale kogub hoogu, kasvab Ameerika Ühendriikides mure ka selle üle, et nende peamine vastane võib kasutada Kuud rünnakute alustamiseks. Väljaande Defense One andmetel väljendas Kosmosejõudude maaväliste ohtude julgeolekujõude India ja Vaikse ookeani piirkonna brigaadikindral Anthony Mastalir muret, et Hiina ei pruugi austada aastakümnete vanust kosmoselepet, mis nõuab, et kõik riigid kasutaksid kosmost ainult inimkonna hüvanguks.